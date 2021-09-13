В Пентагоне предсказали, возможно, самый ужасный день для планеты

Цель Соединенных Штатов должна состоять в том, чтобы никогда не вести войну с Россией, Китаем, она приведет к разрушительным последствиям для всего мира. Об этом заявил в понедельник заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он назвал холодную войну "самой значительной конфронтацией между двумя великими державами, которую видел мир в то время, потому что это были первые две великие державы, обладавшие огромным арсеналом ядерного оружия", при этом обе страны сохраняли потенциал сдерживания и не воевали друг с другом. "С принципиальной точки зрения, мы никогда не воевали с Советским Союзом. Что касается великих держав, нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем, никогда не вступать в войну с Россией, потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир. Он разрушит мировую экономику. Это будет плохо для всех, поэтому мы должны убедиться, что не пойдем по этому пути", - подчеркнул генерал.

Говоря о России, он указал на успехи в рамках стратегического диалога с ней. "Мы добивались неплохого успеха с Советским Союзом, а теперь и с Россией. Мы ведем переговоры с Россией по стратегической стабильности, чтобы убедиться, что мы понимаем, в какой ситуации мы находимся. И это касается не только ядерной сферы, но и космической", - отметил зампредседателя КНШ. Он вновь повторил о необходимости вести с Китаем такого же рода стратегические переговоры на уровне оборонных и внешнеполитических ведомств. "Потому что, какими бы разными мы ни были, у нас есть фундаментальная общая цель, и это - никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой - это плохо", - подчеркнул Хайтен.