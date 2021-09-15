В США назвали страны с наибольшей угрозой терроризма

Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс назвала страны, из которых для Штатов поступает наибольшая угроза терроризма. По ее словам, она идет не из Афганистана, а из Йемена, Сомали, Сирии и Ирака, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы не ставим на вершину списка Афганистан. <...> На что мы смотрим, так это Йемен и Сомали, Сирия и Ирак. Именно в них мы видим наибольшую угрозу", - подчеркнула глава Нацразведки.

Хейнс добавила, что для США Афганистан больше не служит главным поводом для беспокойства как основная база террористов, способных осуществлять атаки внутри США. По ее словам, американские разведслужбы пристально наблюдают за потенциальным восстановлением террористических группировок.

При этом директор Нацразведки призналась, что вместе с выводом американских войск из Афганистана возможности Вашингтона по сбору разведывательных данных внутри республики уменьшились. Это то, "к чему США должны готовиться и, честно говоря, готовились довольно долгое время", добавила она.

На вопрос о действиях спецслужб для борьбы с дезинформацией Хейнс ответила, что Конгресс попросил ее аппарат сформировать центр по вопросам противодействия пагубному влиянию из других государств.

"Вы не можете зафиксировать всю дезинформацию повсюду. <...> Вам нужно установить, что наиболее важно и как в действительности с этим справиться", - заключила она.