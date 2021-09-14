Талибы убили афганского снайпера, служившего с британским спецназом

Служивший с британскими спецназовцами снайпер афганской армии был застрелен талибами, сообщает газета Times со ссылкой на бывшего полковника британской армии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по данным газеты, 28-летний снайпер, чье подразделение было одним из самых эффективных в афганских вооруженных силах, некоторое время скрывался в Кабуле, но в понедельник боевики нашли его и убили.

"Было вполне предсказуемо, что подобное произойдет со всеми, кого оставили (в Афганистане - ред.)... Он скрывался... но они (талибы - ред.) его обнаружили. В него стреляли несколько раз, расстреляли на глазах у семьи", - заявил Times бывший британский военный Эш Александр-Купер. По его данным, новые власти, возможно, рассматривали снайпера как одного из коллаборационистов. В этом контексте, отметил британский экс-полковник, заявление талибов об амнистии для всех, кто сотрудничал с иностранными военными, "является вымыслом".

По словам бывшего переводчика Рафи Хоттака, проживающего на данный момент в Соединенном Королевстве, снайпер числился в списке 700 афганцев, желавших эвакуироваться в Великобританию, однако ни на один улетавший борт он не попал.