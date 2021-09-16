Цены на еду в мире побили рекорд за 60 лет

Рост цен на продукты питания в мире стал максимальным с 1970-х годов. Правительства обеспокоены резким удорожанием еды и ищут способы разрядить обстановку на рынке, сообщает Day.Az со ссылкой на Bloomberg.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), мировые цены на продукты питания в августе выросли на 33 процента по сравнению с прошлым годом и побили рекорд за 60 лет. Основной причиной стало увеличение стоимости растительного масла, зерновых культур и мяса.

Скачку цен также поспособствовали экстремальные погодные условия, вызванные глобальным потеплением, - многие страны пережили беспрецедентную засуху.

Активное восстановление экономик после пандемии увеличило расходы на грузоперевозки и удобрения и нарушило цепочки поставок. Кроме того, многие страны столкнулись с нехваткой рабочей силы после отмены локдауна. Из-за истощения золотовалютных резервов ряд государств стал импортировать меньше продуктов.

Продовольственная инфляция вызвала серию беспорядков в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке, а дефицит на Кубе вызвал крупнейшие протесты последних десятилетий. Старший научный сотрудник по глобальному устойчивому развитию в Уорикском университете Великобритании Аластер Смит рассказал, что жителям Ближнего Востока купить еду сейчас стало труднее, чем во время протестов 2011 года, которые привели к госпереворотам в Тунисе, Ливии и Египте.

"Продовольствие сегодня дороже, чем на протяжении большей части современной (...) истории", - сказал он.