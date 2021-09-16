https://news.day.az/world/1380533.html Недовольные жители Армении вышли на акцию протеста - ВИДЕО
Недовольные жители Армении вышли на акцию протеста - ВИДЕО
Жители общины Гегамасар Гегаркуникской области перекрыли автодорогу Басаркечяр-Зод.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, они протестуют против укрупнения общин. По словам участников акции протеста, укрупнение приграничных населенных пунктов таит в себе реальные угрозы.
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