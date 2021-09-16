Талибы собирают электронную технику в Афганистане для уничтожения

Талибы собирают электронную технику и видеокамеры в городах и деревнях Афганистана для уничтожения и ищут помощи у местных жителей.

Видео было опубликовано на телеграм-канале "Реальная война", передает Day.Az

Интересно, что у них самих современные мобильные телефоны.