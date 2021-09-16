https://news.day.az/world/1380784.html Талибы собирают электронную технику в Афганистане для уничтожения - ВИДЕО
Талибы собирают электронную технику в Афганистане для уничтожения - ВИДЕО
Талибы собирают электронную технику и видеокамеры в городах и деревнях Афганистана для уничтожения и ищут помощи у местных жителей.
Видео было опубликовано на телеграм-канале "Реальная война", передает Day.Az
Интересно, что у них самих современные мобильные телефоны.
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