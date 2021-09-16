В Китае монтирую приграничный забор с Вьетнамом для сокращения количества мигрантов

Вот так организовано тысячи китайцев сейчас монтируют забор из колючей проволоки на приграничной дороге с Вьетнамом, говорится в подписи к видео, опубликованном телеграм-каналом "Свежести", передает Day.Az.

Отмечается, что это делается, чтобы сократить количество нелегальных мигрантов с той стороны.

Хотя есть и другое мнение - что останавливают поток как раз в обратном направлении.