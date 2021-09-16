https://news.day.az/world/1380792.html В Китае монтирую приграничный забор с Вьетнамом для сокращения количества мигрантов - ВИДЕО
В Китае монтирую приграничный забор с Вьетнамом для сокращения количества мигрантов - ВИДЕО
Вот так организовано тысячи китайцев сейчас монтируют забор из колючей проволоки на приграничной дороге с Вьетнамом, говорится в подписи к видео, опубликованном телеграм-каналом "Свежести", передает Day.Az.
Отмечается, что это делается, чтобы сократить количество нелегальных мигрантов с той стороны.
Хотя есть и другое мнение - что останавливают поток как раз в обратном направлении.
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