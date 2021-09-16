В Великобритании началась кампания ревакцинации от коронавируса

Массовая кампания ревакцинации от коронавируса нового типа стартовала в четверг в Великобритании.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Соединенного Королевства Саджид Джавид.

"Великолепно видеть, что бустерная вакцинация началась сегодня. Спасибо Национальной службе здравоохранения Англии за то, что она продолжает делать невероятную работу", - написал министр. Он сообщил гражданам, что они должны ждать, когда их пригласят на прививку.

Ревакцинация, главная цель которой - избежать роста заболеваемости осенью и зимой, показана медицинским и социальным работникам, всем лицам старше 50 лет, более молодым британцам, которые могут быть особо уязвимы для вируса по состоянию здоровья, и тем, кто живет под одной крышей с людьми, у которых ослаблена иммунная система. По оценкам Минздрава королевства, программой ревакцинации будет охвачена примерно половина населения страны - 33-35 млн человек.

Ранее об отсутствии данных, подтверждающих необходимость бустерных прививок, заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Специалисты ВОЗ и многие другие эксперты настаивают на том, что в условиях дефицита вакцин в мире прививки должны сначала делать тем, кому они в наибольшей степени необходимы. Организация призывает ввести временный мораторий на бустерные прививки от коронавируса, чтобы спасти максимальное число жизней.