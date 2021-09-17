Британский суд на 90 лет засекретил завещание принца Филипа

Британский судья отложил на 90 лет публикацию завещания принца Филипа, чтобы защитить "достоинство и репутацию" его вдовы, королевы Великобритании Елизаветы II.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствует опубликованное в четверг решение председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона Эндрю Мафарлейна.

Дело было рассмотрено им в июле, спустя три месяца после того, как герцог Эдинбургский умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Участниками процесса с одной стороны были наследственные поверенные принца-консорта, с другой - генеральный прокурор (атторней) Англии и Уэльса.

По итогам заседания Мафарлейн принял решение не нарушать многолетнюю традицию и разрешил не вскрывать завещание члена королевской семьи. Сложившийся обычай предполагает, что королевское завещание может оставаться запечатанным в течение многих десятков лет, в отличие от завещания обычного человека, которое может стать предметом общественного рассмотрения.

"Необходимо увеличить степень защиты действительно личных аспектов жизни людей из этой небольшой группы, чтобы сохранить достоинство монарха и близких членов ее семьи", - заявил он.

На хранении под замком

Все это время запечатанное завещание будет лежать в сейфе председателя подразделения по семейным делам Высокого суда Лондона вместе с еще 30 закрытыми конвертами с последней волей умерших в разные годы членов королевской фамилии.

Самое раннее завещание датируется 1910 годом, оно принадлежит Францу Текскому (1870-1910), брату королевы Марии Текской, супруги короля Великобритании Георга V (1865-1936). Утверждается, что он мог завещать семейные изумруды своей любовнице Эллен Констанс, леди Килмори, и поэтому его сестра запечатала завещание, а драгоценности выкупила у женщины.

Последние завещания, оказавшиеся в этом сейфе, принадлежат младшей сестре Ее Величества принцессе Маргарет и матери королевы Елизавете Боуз-Лайон. Они умерли с разницей менее двух месяцев в 2002 году.

Исключением из этого списка стала Диана, принцесса Уэльская (1981-1997). Ее завещание было опубликовано. Согласно ему, имущество она оставила в доверительном управлении, чтобы оно досталось ее сыновьям по достижении 25 лет.

Завещание могут никогда не обнародовать

Но и через 90 лет последняя воля принца Филипа может остаться неизвестной общественности. Мафарлейн отметил, что по прошествии этого времени любое завещание члена королевской семьи может быть вскрыто и изучено личным юристом монарха, хранителем Королевских архивов, генеральным прокурором Англии и Уэльса, а также любым представителем умершего.

В судебном решении подчеркивается, что указанные лица имеют право решать, может ли завещание быть обнародовано. Судья, однако, указал на то, что некоторые королевские завещания могут быть никогда не опубликованы, даже частично.