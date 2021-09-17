В США адвокат прогулялся по пляжу в костюме маньяка из фильма ужасов - и был оштрафован

Полиции из Галвестона в штате Техас поступил звонок о человеке, идущем по пляжу с окровавленным ножом в руках. Отряд выехал на место, но когда они поймали мужчину и надели на него наручники, то поняли - нож поддельный. Об этом пресс-секретарь полиции Галвестона Стейси Папиллион рассказала Galveston Daily News, передает Day.Az со ссылкой на tjournal.ru.

Одетым как маньяк Майкл Майерс из фильма "Хеллоуин" оказался адвокат Марк Мецгер III. Его оштрафовали за мелкое хулиганство и после отпустили, сообщает ABC13.

Местный житель Адам Гаррисон назвал поступок адвоката "глупым". Он считает, что Мецгер просто пытался привлечь к себе внимание. Однако Гаррисон также заявил, что ситуация его рассмешила.

Сам Мецгер рассказал, что пытался найти "немного позитива в мрачной теме гибели" и порадовать людей, которые ждут шторма на пляже. По его словам, несколько человек подошли с ним сфотографироваться, а пляжный патруль даже включил главную тему из фильма "Хеллоуин". Своё задержание Мецгер сравнил со сценой из "Скуби-Ду".

"Это было похоже на сцену из "Скуби-Ду": они надели на меня наручники и сняли маску, а потом я типа: "Мне бы это сошло с рук, если бы вы не смешались", понимаешь? Если бы у меня был выбор, сделать ли это снова, я бы сделал", - сказал адвокат Марк Мецгер III.

В своём фейсбуке Мецгер написал, что всё ещё не понимает, за что его оштрафовали. Он считает, что просто пытался поднять настроение окружающим и в его действиях не было ничего незаконного.

"Привнесите положительные вибрации в мрак и гибель, вызывая смех, помогая людям улыбаться и восстанавливая их веру в человечество через юмор - это то, что делаю я. Это всё, чем я занимался всю свою жизнь. Мои методы могут сработать не для всех, но я гарантирую, что радости я приношу больше, чем злости", - написал он.