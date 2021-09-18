Китай объявил о военных учениях в режиме реального боя

Вооруженные силы Китая провели военные учения в районе Тайваньского пролива после появления там эсминца ВМС США. Об этом сообщил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, маневры проходили 17 сентября в режиме реального боя в воздухе и на море в юго-западной акватории Тайваня. В них были задействованы корабли, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и бомбардировщики.

18 августа сообщалось, что правительство Китая проводит штурмовые учения в районе островного государства Тайвань в ответ на провокации со стороны США. Об этом сообщает принадлежащая компартии КНР газета Global Times. НОАК отработала сценарий крупномасштабной операции с участием разных видов войск для нападения на остров, а также высадки десанта. По словам военного эксперта Сун Чжунпина (Song Zhongping), Китай устроил учения, чтобы потренироваться перед реальным захватом Тайваня.