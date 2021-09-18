Талибы разрешили девочкам в Афганистане вернуться в школу

Представитель радикального движения "Талибан", заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид заявил, что местные девочки в ближайшее время смогут вернуться в школы. Об этом сообщает агентство Bakhtar, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в настоящее время должностные лица так называемого "Исламского эмирата Афганистан" (самоназвание талибов - прим.) работают над формированием раздельных классов и распределением учителей в школах для девочек.

17 сентября министерство образования Афганистана сообщило, что занятия в 1-6 классах школ страны возобновляются с 18 сентября, однако приступить к занятиям пока могут лишь мальчики и преподаватели-мужчины.

Ранее в афганских СМИ распространилась информация о том, что радикалы намерены ввести во всех учебных заведениях страны раздельное обучение для лиц женского и мужского пола. Так, в некоторых афганских вузах уже стартовали занятия в отдельных для студентов и студенток классах.

Также сообщалось, что талибы упразднили министерство по делам женщин в Афганистане.

Фото: WANA (West Asia News Agency) via Reuters