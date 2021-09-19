Афганец спрятался под грузовиком, чтобы попасть в ЕС

Молодой человек зацепился за колесо под прицепом грузовика, чтобы покинуть Афганистан и достичь Евросоюза.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, его обнаружили украинцы на границе с Румынией. 16-летнего мальчика накормили, водитель грузовика о пассажире не подозревал.