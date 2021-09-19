В Краснодаре "полицейские" устроили шумную вечеринку

В Краснодаре полицейские устроили шумную и веселую вечеринку, на которую собрались несколько десятков человек. Но это были не настоящие полицейские.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Baza, недавно под Тургеневским мостом прошла вечеринка с переодеванием в полицейских. Участники не пожалели денег и времени на реквизит - помимо костюмов, они пригнали машину, переклеенную под автомобиль ДПС. Правда, вечеринка быстро закончилась: лжеправоохранителей заметили настоящие сотрудники и забрали в отдел, где предъявили административную статью за незаконное ношение форменной одежды.