https://news.day.az/world/1381558.html В Краснодаре "полицейские" устроили шумную вечеринку - ВИДЕО
В Краснодаре "полицейские" устроили шумную вечеринку - ВИДЕО
В Краснодаре полицейские устроили шумную и веселую вечеринку, на которую собрались несколько десятков человек. Но это были не настоящие полицейские.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Baza, недавно под Тургеневским мостом прошла вечеринка с переодеванием в полицейских. Участники не пожалели денег и времени на реквизит - помимо костюмов, они пригнали машину, переклеенную под автомобиль ДПС. Правда, вечеринка быстро закончилась: лжеправоохранителей заметили настоящие сотрудники и забрали в отдел, где предъявили административную статью за незаконное ношение форменной одежды.
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