В Великобритании начали вакцинировать подростков от COVID-19

В Великобритании с 20 сентября начали вакцинировать от коронавируса подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Об этом сообщает в Sky News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что прививают молодых людей препаратами Pfizer. При этом согласие родителя не будет требоваться, если ребенок считается способным самостоятельно принять решение.

Как сообщает телеканал, директорам школ дано указание звонить полиции, если рядом с учебными заведениями будут проходить протесты против вакцинации.

Ранее подростки уже начали вакцинироваться в нескольких странах, в том числе во Франции и Германии.

С начала пандемии в Великобритании выявлено более 7,4 млн случаев заражения коронавирусом и около 135 тыс. смертей от заболевания. Обе дозы вакцины получили 81,7% населения.