За пострадавшими при стрельбе в Перми вылетел самолет из Москвы

Из Москвы в Пермь вылетел самолет с медицинским оборудованием для помощи пострадавшим при стрельбе в местном университете, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

Утром в понедельник, 20 сентября, произошло вооруженное нападение на Пермский госуниверситет. Предположительно, его совершил 18-летний молодой человек - он оставил сообщение в соцсети перед нападением. В послании подозреваемый отметил, что не является экстремистом, а его преступление - не теракт. Согласно последним данным, в результате ЧП погибли восемь человек. Данные о пострадавших уточняются.

Следователи занимаются сбором характеризующих материалов о подозреваемом, устанавливают обстоятельства произошедшего. На месте преступления работают следователи-криминалисты Главного управления криминалистики Следственного комитета России.