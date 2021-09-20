Два грузовых состава столкнулись в Гвинее, недалеко от столицы страны города Конакри. В результате инцидента погиб один человек, пять получили ранения, сообщает Guineematin, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В понедельник, 20 сентября 2021 г., в Конакри столкнулись два грузовых поезда компании "Русал". В результате аварии погиб один человек, есть пострадавшие", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, ЧП произошло из-за того, что машинисты поездов не смогли связаться и договориться друг с другом, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. По информации агентства, в результате происшествия пострадали пять человек.