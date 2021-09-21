США откроют двери привитым

Великобритания и страны ЕС приветствуют решение США отменить в скором времени ограничения на допуск в страну полностью вакцинированных иностранцев. Запрет на въезд американские власти ввели в самом начале пандемии, он сохранился и со стартом массовой вакцинации по обе стороны Атлантики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки уточнила: "В начале ноября мы введем строгие меры для пассажиров, прилетающих в США, с тем, чтобы не допустить распространения коронавируса. Наше главное требование заключается в том, что приезжающие к нам должны быть полностью вакцинированы".

Британский премьер -министр Борис Джонсон написал в твитере, что решение Вашингтона даст толчок росту бизнеса и торговли. "Здорово, когда старые друзья могут наконец воссоединиться", - отметил он.

Но пока сторонам предстоит урегулировать немало технических деталей. К примеру, несовершеннолетним в Великобритании делают лишь одну дозу вакцины - будет ли это приниматься в США как полная защита? И как быть с тем, что вакцина AstraZeneca, который привиты многие европейцы, официально не утверждена в США?

Вашингтон отрицает, что резкое изменение курса в отношении допуска в страну иностранцев - своего рода жест примирения после недавнего скандала с Францией.