Участники движения "Антифа" прошли в черном строю по улицам Лейпцига

В таком черном строю участники движения "Антифа" прошли по улицам Лейпцига в этот уик-энд.

Соответствующим видео поделился телеграм-канал "Свежести", передает Day.Az.



Отмечается, что немцы боятся, что сегодня под названием "Антифа" зарождается новая версия фашизма.