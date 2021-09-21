https://news.day.az/world/1382349.html Участники движения "Антифа" прошли в черном строю по улицам Лейпцига - ВИДЕО
Соответствующим видео поделился телеграм-канал "Свежести", передает Day.Az.
Участники движения "Антифа" прошли в черном строю по улицам Лейпцига - ВИДЕО
В таком черном строю участники движения "Антифа" прошли по улицам Лейпцига в этот уик-энд.
Соответствующим видео поделился телеграм-канал "Свежести", передает Day.Az.
Отмечается, что немцы боятся, что сегодня под названием "Антифа" зарождается новая версия фашизма.
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