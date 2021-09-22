Протесты против COVID-сертификатов прошли в Швейцарии

Австралийские протесты антипрививочников привели к транспортному коллапсу и поставили под угрозу остальных жителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, тысячи демонстрантов, недовольных COVID-ограничениями, перекрыли дороги в Мельбурне. Хватило нескольких минут, чтобы мирное шествие переросло в ожесточенные уличные бои. Демонстранты, вооружившись бутылками и камнями, требовали от властей свободы от санитарных мер.

Обстановка в городе накалилась настолько, что на улицах становится небезопасно. Так, одному журналисту досталось прямо во время прямого эфира.

В городе действует уже шестой по счету локдаун. Однако и это не мешает протестующим выходить на улицы.

Демонстрации прокатились и по Европе. Студенты и работники университетов выразили протест COVID-сертификатам в швейцарской Лозанне. Активисты маршем прошли через главную площадь столицы с плакатами и транспарантами.