Совершено покушение на помощника Зеленского

В среду, 22 сентября, в Украине совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Об этом сообщил нардеп Евгений Шевченко, передает Day.Az со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, покушение было совершено возле населенного пункта Лесники.

Первый помощник Владимира Зеленского Сергей Шефир не пострадал.

Водитель топ-чиновника получил три огнестрельных ранения.

"Только что вблизи села Лесники было совершено покушение на советника Президента Украины Сергея Шефира. Ранен водитель Сергея, в него попало три пули", - сообщил Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.

Информацию о покушении на Сергея Шефира также сообщила главный редактор издания "Украинская правда" Севгиль Мусаева в своем Facebook.

"Стреляли в автомобиль Шефира. Ранен водитель", - написала Мусаева.

По данным издания Украинская правда, по автомобилю, в котором находился Сергей Шефир, стреляли автоматной очередью. После покушения на первого помощника Владимира Зеленского полицейские ввели спецоперацию "Сирена".

На месте ЧП возле села Лесники (Киево-Святошинский район Киевской области - ред.) находится руководитель Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

Ранее Фокус сообщал про покушения на Владимира Зеленского. С момента инаугурации, которая состоялась в мае 2019 года, силовики расследуют четыре факта посягательства на жизнь президента. Помимо этого, правоохранители задокументировали две угрозы убийством Владимиру Зеленскому.

Также Фокус рассказывал о возможном покушении на Зеленского в сентябре. В СБУ обратился неизвестный, который сообщил, что ему известно о намерениях совершить покушение на президента Украины Владимира Зеленского и здание украинского парламента. Звонившим в СБУ оказался бездомный, который попросил у сотрудницы Киево-Печерской Лавры телефон и обратился к силовикам.