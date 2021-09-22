Google приостановил полеты дронов-курьеров в Австралии из-за нападений воронов

Google приостановил полеты дронов-курьеров из-за нападений воронов.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", в Австралии птицы регулярно атакуют и ломают технику, поэтому заказы не долетают до клиентов вовремя.

Корпорация несет огромные убытки, но воронов это совершенно не волнует.