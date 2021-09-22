https://news.day.az/world/1382815.html Google приостановил полеты дронов-курьеров в Австралии из-за нападений воронов - ВИДЕО
Google приостановил полеты дронов-курьеров в Австралии из-за нападений воронов - ВИДЕО
Google приостановил полеты дронов-курьеров из-за нападений воронов.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", в Австралии птицы регулярно атакуют и ломают технику, поэтому заказы не долетают до клиентов вовремя.
Корпорация несет огромные убытки, но воронов это совершенно не волнует.
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