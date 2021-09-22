В Москве оценили вероятность введения ограничений из-за роста случаев COVID-19. В случае дальнейшего роста заболеваемости есть вероятность возвращения системы QR-кодов в кафе и ресторанах и обязательного перевода не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы, однако на данный момент таких планов нет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

По словам собеседника агентства, пока заболеваемость находится в пределах 2-2,5 тысяч случаев за сутки, система здравоохранения справляется и новых ограничений не требуется.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что распространенность "дельта"-штамма COVID-19 в столице достигла 100 процентов. Она добавила, что за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 среди москвичей выросла на 24 процента, а уровень госпитализаций поднялся на 15 процентов.