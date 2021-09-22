Марокко получило первые беспилотники Bayraktar TB2

Марокко получило первые единицы турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на местные СМИ, первые поставки начались 17 сентября. Остальные 13 беспилотников будут поставляться постепенно в рамках соглашения, подписанного между Марокко и турецким производителем Baykar в апреле прошлого года, передает Day.Az.

Марокканские СМИ отмечают, что возможности Bayraktar TB2 в полевых условиях неоднократно подтверждались вооруженными силами разных стран. Турецкие беспилотники доказали свою эффективность в нескольких региональных конфликтах за последний год и изменили стратегический баланс в Турции, Азербайджане, Великобритании. Турецкие дроны известны своей средней высотой и большой выносливостью.

Соглашение с турецкой стороной позволит Марокко укрепить свои оборонительные возможности и контроль над территорией Королевства, которое значительно модернизировало свои вооружения для сохранения региональной и стратегической стабильности.