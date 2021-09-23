В трех деревнях в России объявили карантин

Карантин по причине высокопатогенного гриппа птиц установили в четырех населенных пунктах Тюменского района с 22 сентября до стабилизации ситуации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил региональный оперативный штаб.

"Карантин на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино устанавливается до принятия решения о его отмене через 21 календарный день после убоя последней домашней птицы", - говорится в сообщении оперштаба.

Постановление об объявлении карантина подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Зоной наблюдения объявляются территории населенных пунктов Червишево, Леваши, деревни Чаплык, Большие Акияры и Малые Акияры Тюменского района Тюменской области.

В тексте документа указан и список запретов, которым необходимо следовать в период карантина. Например, запрещено лечение больных животных, их перемещение, ввоз и вывоз. Также запрещается посещение территории посторонними лицами за исключением персонала, выполняющего производственные операции.