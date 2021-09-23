В Хабаровском крае обнаружили обломки пропавшего самолета Ан-26

Обломки пропавшего у Хабаровска самолета Ан-26 обнаружены, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Обломки обнаружены в месте, где ведутся поиски", - сказал собеседник агентства, передает Day.Az.

Объединенная дирекция государственных природных заповедников и национальных парков Хабаровского края "Заповедное Приамурье" подтвердила ТАСС информацию об обнаружении обломков Ан-26.

"Нашли место крушения самолета, - сообщили ТАСС в "Заповедном Приамурье". - Оно в районе поселка Корфовский". В дирекции уточнили, что разбился пропавший накануне Ан-26 в заповеднике Большехехцирский, "у подножия горы в районе Корфовского в 3 км от дороги".

В настоящее время решаются вопросы выезда на место. Самолет обнаружили при облете с вертолета МЧС, на борту находились сотрудники дирекции заповедников.

Большехехцирский заказник расположен в 15-20 км южнее Хабаровска в пределах хребта Большой Хехцир. Его площадь - 45 тыс. га. В администрации Корфовского поселения, что в 12 км южнее Хабаровска в лощине между хребтами Большой Хехцир и Малый Хехцир, ТАСС пояснили, что в случае необходимости готовы мобилизовать волонтеров и предоставить необходимую технику. Сотрудники администрации также опросили население в попытке найти очевидцев ЧП, но таких не было.