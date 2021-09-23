Эрдоган объявил о завершении сделки по С-400

Турция не может согласиться с постоянным давлением США по проблеме приобретения российских систем ПВО С-400, сделка с Россией завершена и не будет пересмотрена.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.

"Пусть сначала США исправят свою ошибку в том, что они не продали нам (новейшие истребители) F-35 под предлогом С-400. Постоянное давление на нас из-за С-400 неприемлемо, мы с этим не можем согласиться. Сделка с РФ закончена, назад дороги нет", - сказал Эрдоган турецким журналистам в ходе визита в США. Его цитирует газета Hurriyet.

Россия и Турция заключили контракт на полковой комплект С-400 в 2017 году, поставки комплексов ПВО турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Сделка вызвала кризис в отношениях Турции с США: Вашингтон требовал взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций").

Анкара не собирается отказываться от С-400. Более того, Эрдоган заявил в конце августа, что не сомневается в покупке у России второго полка зенитных ракетных комплексов С-400.