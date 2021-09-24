Вулкан в Испании нанес многомиллионый урон объектам недвижимости

Вулкан Кумбре-Вьеха, все еще извергающийся на острове Ла-Пальма Канарского архипелага, уже разрушил как минимум 245 домов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, общая стоимость этих объектов недвижимости достигает 86,8 млн евро.

Лава, извергнутая вулканом, создала серьезную жилищную проблему на острове Ла-Пальма. Чтобы противостоять этому, правительство Канарских островов объявило, что намерено закупить 280 домов для размещения семей, потерявших свои дома из-за извержения вулкана.

Экономика острова Ла-Пальма полностью зависит от сырьевого сектора и практически от преобладания сельского хозяйства и экспорта бананов в качестве основного продукта. На данный момент вулканическая лава уже покрыла около 240 гектаров, на большей части которых невозможно будет построить или возделывать в течение сотен лет. Вулкан оставил практически весь остров без ирригационной системы, поскольку он перекрыл поток воды с севера на юг.