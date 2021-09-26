На женские митинги в поддержку «Талибана» ходят переодетые боевики

Студентка и активистка из Кабула Тамана рассказала "Ленте.ру", что в акциях сторонниц движения "Талибан", захватившего власть в Афганистане, могут участвовать переодетые боевики, передает Day.Az.

Тамана допускает, что женщины тоже приходят на подобные манифестации, уточнив, что имеет ввиду жен талибов.

"В остальном это просто шоу: они пытаются выставить женщин, несогласных с талибами, ненормальными развратницами", - сказала студентка.

По ее словам, в стране устраивают и манифестации против новых властей - она сама в них участвует. Боевики жестко разгоняют несогласных.

"Обещания талибов - лишь пустые слова. Они пытаются сделать вид, что изменились, но если они и изменились, то явно в худшую сторону", - резюмировала активистка.