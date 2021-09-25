Появились подробности о столкнувшемся с турецким судном российском сухогрузе

Российский сухогруз "Русич-10", столкнувшийся с турецким судном в проливе Босфор, раньше ходил под флагами Мальты и ФРГ. Подробности об этом появились на информационном портале о морских судах Fleet Photo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным сайта, сухогруз был построен в 2006 году на Окской судоверфи, его длина составляет 128 метров, ширина - 17.

Под флагом Мальты "Русич-10" ходил в 2007 году. Под флаг Германии он перешел в 2010-м, а под российский - в 2012-м. На данный момент его порт приписки находится в Санкт-Петербурге, владельцем является компания "Волжское пароходство".