В числе штурмовавших Капитолий находился осведомитель ФБР

Осведомитель ФБР был среди членов ультраправого движения Proud Boys, которые штурмовали здание Капитолия в Вашингтоне в январе этого года. Об этом сообщает New York Times, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Информатор встретился с радикалами у Монумента Вашингтона и затем последовал с ними. Он видел, как радикалы и сторонники экс-президента Дональда Трампа ворвались в здание и сообщил об этом своему куратору. При этом куратор сначала не понял, что членам Proud Boys удалось войти в здание, и он попросил сообщить ему об актах насилия.

Во время штурма информатор также попал в Капитолиий, и вскоре покинул его через окно. Осведомитель сотрудничал с ФБР с июля 2020 года, он был близок с нескольким членам одного из отделений Proud Boys.

Напомним, 6 января сторонники Трампа вышли на демонстрацию в Вашингтоне, протестуя против итогов голосования. Они штурмовали Капитолий и прервали заседание конгресса, на котором планировалось утвердить результаты выборов и победу Джо Байдена. Правоохранители применили против протестующих светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Жертвами беспорядков стали пять человек.