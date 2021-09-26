Талибы обвинили Таджикистан во вмешательстве в дела Афганистана

Глава политического офиса террористического движения "Талибан", исполняющий обязанности замглавы правительства Афганистана Абдул Гани Барадар обвинил Таджикистан во вмешательстве во внутренние дела страны, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Таджикистан вмешивается в наши дела, на каждое действие есть противодействие", - заявил Барадар.