Гонконг объявил о признании российских сертификатов вакцинации от COVID-19

Правительство специального административного района (САР) Гонконг объявило о признании российских сертификатов вакцинации от COVID-19 с 29 сентября 2021 года. Об этом сообщило генеральное консульство России в Гонконге на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории "стран с высоким риском заражения"", - говорится в сообщении. Отмечается, что к подобным странам по гонконгской классификации относится и Россия.

В частности, россияне смогут посещать САР напрямую из своей страны, а не "после трехнедельного пребывания в третьем государстве", как было ранее. При этом по прибытии в Гонконг гражданам РФ придется пройти 21-дневный карантин в специализированный гостинице.

По договоренности Генконсульства с местными властями, для посадки на рейсы до Гонконга россияне должны будут предъявлять сертификаты вакцинации с QR-кодом. Документ выдается на отечественном интернет-портале Госуслуги после получения прививки от COVID-19.