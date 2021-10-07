Член "ИГ" с российским паспортом задержан в Турции

Полиция Турции задержала в Анкаре боевика террористической организации "ИГ", который имеет российское гражданство. Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, об этом сообщает газета Hurriyet.

Издание отмечает, что террорист разыскивался Интерполом.

Как заявили в агентстве Anadolu, член террористической организации был уличен в совершении преступлений на территории Сирии.