https://news.day.az/world/1388667.html Член "ИГ" с российским паспортом задержан в Турции
Член "ИГ" с российским паспортом задержан в Турции
Полиция Турции задержала в Анкаре боевика террористической организации "ИГ", который имеет российское гражданство. Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, об этом сообщает газета Hurriyet.
Издание отмечает, что террорист разыскивался Интерполом.
Как заявили в агентстве Anadolu, член террористической организации был уличен в совершении преступлений на территории Сирии.
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