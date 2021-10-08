В Грузии будут платить за уговор на вакцинацию

Грузинским врачам будут платить за каждого человека, который согласится на вакцинацию от COVID-19 после их уговоров, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Подчеркивается, что новая система поощрения медиков вводится в связи с медленными темпами вакцинации. Услуга начинает действовать уже с сегодняшнего дня.

Стоит отметить, что за каждого "привлеченного" врачи и медсестры будут получать по 20 лари (около $6).