https://news.day.az/world/1389376.html В Грузии будут платить за уговор на вакцинацию
В Грузии будут платить за уговор на вакцинацию
Грузинским врачам будут платить за каждого человека, который согласится на вакцинацию от COVID-19 после их уговоров, передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.
Подчеркивается, что новая система поощрения медиков вводится в связи с медленными темпами вакцинации. Услуга начинает действовать уже с сегодняшнего дня.
Стоит отметить, что за каждого "привлеченного" врачи и медсестры будут получать по 20 лари (около $6).
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