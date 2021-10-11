Эрдоган пообещал самостоятельно добить террористов в Сирии

Турция собирается самостоятельно ликвидировать террористическую угрозу в Сирии, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он пообещал предпринять такие шаги, потому что "чаша терпения переполнена" из-за вылазок боевиков. Об этом пишет Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава государства заявил об этом после нападения курдов из числа сторонников запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана, в результате которого погибли двое турецких офицеров.

"Турция готова добить источник угрозы с севера Сирии, с помощью наших союзников на месте или собственными силами", - приводит издание его слова.