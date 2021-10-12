ВОЗ назвала сроки одобрения «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может одобрить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" до конца года, если в ближайшие дни завершится подписание необходимых юридических документов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявила старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

По словам эксперта, существует ряд документов, которые должны подписать обе стороны. "Российские власти заверили нас, что эти документы будут подписаны очень скоро, и как только это будет завершено, в принципе, мы ждем этого, оценка досье возобновится, диалог возобновится, а затем будет запланирована инспекция", - заявила она.

Сваминатан отметила, что точные даты инспекций пока не известны. В ВОЗ рассчитывают, что они произойдут в ближайшее время. Эксперт назвала примерные сроки одобрения российского препарата и заявила, что процесс может быть завершен до конца года.