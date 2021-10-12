https://news.day.az/world/1390870.html Ценам на кофе предрекли рост - ПРИЧИНА
Ценам на кофе предрекли рост - ПРИЧИНА
Фермеры в Колумбии намеренно поставляют меньше кофе, чтобы продать его дороже из-за искусственного дефицита. Это, как следствие, приведет к росту мировых цен на зерна, передает Day.Az со ссылкой на m24.ru.
Так, колумбийские производители зерен, которые являются крупнейшими поставщиками этого продукта в мире, удержали около одного миллиона мешков кофе, или 10% от всего урожая. Об умышленности их действий свидетельствует тот факт, что многие производители расторгли действующие контракты на поставки, чтобы перезаключить их по более высоким ценам.
Ожидается, что сложившаяся ситуация приведет к тому, что закупщики потеряют примерно 8-10 миллионов долларов.
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