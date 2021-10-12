Главного волшебника Новой Зеландии уволила "кучка бюрократов"

Плохие новости из мира магии. В Новой Зеландии уволили главного волшебника страны. Он официально занимал эту должность 23 года, получал зарплату 16 тысяч новозеландских долларов в год за "оказание колдовских услуг", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Так о своих трудовых обязанностях говорит сам чародей. На деле же работа заключалась в том, чтобы просто развлекать туристов. Например, вызывать дождь с помощью танцев.

И вот теперь местные власти заявили: образ мага не соответствует "современному облику городов". Сам волшебник очень обиделся на решение чиновников, назвал их "кучкой бюрократов" и добавил, что даже в отставке продолжит заниматься любимым делом.