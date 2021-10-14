Blackstone вложит $1 млрд в покупку прав на музыку

Американская Blackstone Inc. сообщила, что решила вложить $1 млрд в приобретение прав на музыку и управление каталогами. Компания считает, что этот шаг принесет ей прибыль на фоне быстрого роста популярности стриминговых сервисов, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Инвестиции являются частью партнерства с консалтинговой компанией, связанной с Hipgnosis Songs Fund Ltd., специализирующейся на инвестициях в музыкальную индустрию. Компания покупает каталоги песен и получает доход от их стриминга в интернете или использования в фильмах и рекламе.

Фонд Hipgnosis получит право совместных инвестиций в каталоги, которые будет приобретать Blackstone, говорится в совместном сообщении компаний. При этом Blackstone получит долю в компании и будет вкладывать средства в улучшение ее возможностей по обработке данных и внедрению технологий.

Hipgnosis вышла на публичный рынок в 2018 году. По состоянию на июнь компании принадлежали права более чем на 64 тысяч песен.