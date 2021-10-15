В Берлине в ходе операции по расселению сквота арестовали более 20 человек

Правоохранительные органы Германии арестовали 21 человека в ходе операции по выселению левых активистов из сквота - незаконно занятого заброшенного жилого помещения - в центре Берлина. Об этом в пятницу сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя местной полиции, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Около 10:00 по местному времени сотрудники берлинской полиции вместе с коллегами из других федеральных земель ФРГ начали операцию по расселению сквота под названием "Кёпи", расположенного на улице Кёпеникер-штрассе в центре Берлина. С помощью специальных технических средств правоохранители пытались проникнуть в сквот, где жители укрывались за высоким забором. Однако полиции было оказано сопротивление - их забросали камнями и бутылками. Сами полицейские применили перцовый баллончик против активистов.

В ходе операции, как пишет DPA, правоохранители выселили как минимум 37 жителей. Уточняется, что был арестован 21 человек. Сквот "Кёпи" считается одним из старейших в бывшем Восточном Берлине. Левые активисты установили контроль как над домом, так и над прилегающей к нему территорией. Во дворе площадью 2 600 кв. м расположены вагончики, в которых проживали более 30 человек. Полицейские проводили операцию по выселению людей именно из вагончиков.

Очистка территории от незаконно установленных мест временного проживания происходила на основании жалобы домовладельца, который еще летом подал иск в суд Берлина с требованием освободить территорию. В октябре иск был удовлетворен. В пятницу судебный пристав в сопровождении полицейских осмотрел участок, который должен быть снова передан владельцу.

Сквоты в столице ФРГ появились после падения Берлинской стены в 1989 году. Тогда жители восточной части страны массово направились на запад, и многие здания опустели. В брошенных домах стали жить представители различных субкультур.

Сквот "Кёпи" был захвачен левыми активистами в 1990 году. Берлинские власти приступили к расселению многих захваченных левыми активистами зданий в бывшем Восточном Берлине сразу же после объединения Германии в октябре 1990 года. Тем не менее во многих сквотах до сих пор проживают люди.