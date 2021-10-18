Китай провел испытание гиперзвуковой ракеты, облетевшей всю планету

Китайская гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный боезаряд, в августе облетела всю планету перед тем как поразить цель. Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох".

По словам источников газеты, знакомых с разведданными, гиперзвуковой планирующий блок примерно на тридцать километров отклонился от цели. Как они отметили, "испытание показало, что Китай добился поразительного прогресса в разработке гиперзвукового оружия и гораздо дальше продвинулся в этой сфере, чем полагали американские официальные лица".