Ученик устроил стрельбу в российской школе

Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае РФ, пострадавших нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах, передает Trend.

"В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала", - сказал собеседник агентства.

Школьника задержали. Мотив его поступка выясняется. Также устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба.