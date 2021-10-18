https://news.day.az/world/1392898.html Ученик устроил стрельбу в российской школе
Ученик устроил стрельбу в российской школе
Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае РФ, пострадавших нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах, передает Trend.
"В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала", - сказал собеседник агентства.
Школьника задержали. Мотив его поступка выясняется. Также устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба.
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