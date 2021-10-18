Глава Минздрава Латвии призвал ввести в стране жесткий локдаун из-за коронавируса

Незамедлительное введение жесткого локдауна необходимо в Латвии из-за стремительного распространения коронавируса. С соответствующим предложением выступит в понедельник на заседании Совета по кризисному управлению министр здравоохранения республики Даниэльс Павлютс, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На созванном сегодня заседании Совета по кризисному управлению министр здравоохранения Даниэльс Павлютс призовет ввести в стране строгие меры безопасности, которые немедленно сократят количество контактов в обществе как минимум на 40%", - сообщила пресс-служба Минздрава. "Павлютс призывает незамедлительно ввести в стране жесткий локдаун и просит общество остановиться, чтобы остановить вирус", - проинформировала она.

Согласно проведенному Минздравом и специалистами за последние дни анализу, количество контактов в обществе уменьшилось всего на 5-10%. Инфекция распространяется бесконтрольно, и в больницах уже находится более 1 100 пациентов с коронавирусом. Согласно смоделированным прогнозам ученых, при неизменном развитии загруженности больниц приостановка оказания плановых услуг продлится три месяца, в течение которых COVID-19 "унесет здоровье и жизни тысяч людей".

Среди предлагаемых антиковидных мер - ограничить любые спортивные, развлекательные, культурные, любительские, общественные, религиозные и оздоровительные собрания и мероприятия, а очная работа допустима только в производстве, строительстве, критической инфраструктуре и для обеспечения непрерывности общественных функций. Кроме того, рекомендуется еще на три недели после школьных каникул продлить дистанционное обучение, не проводить очные образовательные и внеклассные мероприятия. В свою очередь дошкольные учреждения продолжат работу для детей, родители которых обязаны работать очно.

Глава Минздрава также предлагает ввести сокращенный до шести часов рабочий день и ввести комендантский час с 19:00 до 06:00 (совпадает с мск). В помещении и на открытом воздухе нужно разрешить собираться не более десяти людям из двух домохозяйств. Кроме того, предлагается ограничить незначительные путешествия за границу, а также ввести усиленный контроль нарушений для физических лиц и увеличить штрафы за нарушения для юридических лиц.

"Вакцинация должна проводиться круглосуточно, почти 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Между тем новые меры безопасности должны быть введены немедленно, чтобы они вступили в силу в среду. Каждый день имеет значение. После трех-четырех недель строгих мер общественность, в первую очередь вакцинированная, сможет вернуться к нынешнему режиму и в течение двух месяцев - к нормальной жизни", - заявил Павлютс.