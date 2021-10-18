https://news.day.az/world/1393216.html В Испании молодежь устроила массовую драку из-за ненадетых масок - ВИДЕО
В Испании молодежь устроила массовую драку из-за ненадетых масок - ВИДЕО
Массовая драка случилась в испанском Тенерифе в ночь на 18 октября. Две группы молодежи столкнулись из-за того, что одна из них не надела защитные маски, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
Молодые люди устроили танцевальную вечеринку на парковке района в Эль-Куадрилатеро. Но некоторые танцующие были без масок. Местные жители попросили гостей соблюдать антиковидные меры, но те отказались.
Завязалась ссора, переросшая в драку. При чем, в ход пошли не только кулаки, но и пустые бутылки, которые дерущиеся бросали друг в друга. Жители ближайших домов вызвали полицию.
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