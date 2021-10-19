Трамп подал в суд на комиссию Конгресса США

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал через суд запретить раскрытие касающихся его администрации документов в рамках разбирательства в связи со штурмом здания американского Конгресса 6 января.

Соответствующий иск подан в понедельник в федеральный окружной суд столичного округа Колумбия, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В числе ответчиков указаны специальный комитет Палаты представителей Конгресса США по расследованию данных событий, американский конгрессмен Бенни Томпсон (демократ от штата Миссисипи), являющийся председателем этого комитета, а также руководитель Национального архива США. Трамп добивается того, чтобы американские законодатели не смогли получить из архива документы, касающиеся работы его администрации.