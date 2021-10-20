В США заявили о необходимости дальнейшего повышения госдолга страны

Министр финансов США Джанет Йеллен направила конгрессменам письмо, в котором рассказала о необходимости поднятия потолка госдолга, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Йеллен призвала Конгресс принять меры для "повышения потолка госдолга или приостановки его действия, чтобы была долгосрочная уверенность в том, что правительство сможет выполнять свои обязательства". Принятый ранее законопроект о повышении потолка госдолга на $480 млрд министр назвала "временной передышкой".

Она добавила, что ее ведомству придется принять определенные чрезвычайные меры до 3 декабря. Накануне Йеллен говорила, что США могут столкнуться с финансовым кризисом, если законодателям в Конгрессе не удастся к декабрю согласовать очередное повышение потолка.

14 октября президент Соединенных Штатов Джо Байден утвердил законопроект о расширении государственного долга США на $480 млрд. Повышение является кратковременной мерой до 3 декабря, когда Сенат должен решить вопрос о новом повышении потолка госдолга.