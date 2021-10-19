Чешская полиция завела уголовное дело по делу о преступлении против республики, в связи с госпитализацией президента Чехии Милоша Земана, сообщает портал издание "Ceske Noviny", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Председатель чешского Сената Милош Выстрчил обвинил главу администрации президента Вратислава Мынаржа в том, что он знал о неспособности Милоша Земана исполнять обязанность президента страны еще 13 октября. Комиссия Центрального военного госпиталя признала Земана не способным выполнять эти обязанности только 18 октября.

Под преступлением против республики в чешском законодательстве понимается измена или саботаж. За саботаж грозит от трех до десяти лет лишения свободы или конфискации имущества по базовой ставке. За государственную измену может быть назначено от 15 до 20 лет лишения свободы, конфискация имущества или высшая мера наказания.