В Великобритании начала распространяться более заразная форма коронавируса

В Великобритании начала распространяться новая вариация коронавируса - AY.4.2. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на ученого Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретта и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается, новый вид инфекции является вариацией "дельта"-штамма коронавируса, однако, по всей видимости, обладает большей заразностью, чем исходный вариант - как минимум на 10-15 процентов. При этом, по словам Баллу, AY.4.2 может оказаться самой заразной версией коронавируса, выявленной с начала пандемии.

В то же время специалист подчеркнул, что пока новая вариация фиксируется только на территории Великобритании - сейчас на нее приходится около 10 процентов всех случаев заражения в стране. Баллу также отметил, что распространение новой формы может быть просто "случайным демографическим событием".

В свою очередь Баррет заявил, что, несмотря на более высокую заразность AY.4.2, наблюдаемый рост заболеваемости в Великобритании связан в первую очередь с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики, а не с появлением новой вариации вируса.

Другой опрошенный изданием эксперт, профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта, подчеркнул, что AY.4.2 едва ли будет способствовать распространению коронавируса столь же значительно, сколь это сделали ранее "британский" и "индийский" штаммы.

Ранее в октябре сообщалось, что больницы скорой помощи в Великобритании переполнены и близки к коллапсу. Так, известно о случаях, когда некоторым пациентам приходилось почти 50 часов ждать в очереди, чтобы лечь в больницу.

По последним данным, в Великобритании зафиксировано 8 449 165 случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6 916 439, при этом 138 584 носителей инфекции скончались. За последние сутки в стране выявлено 45 140 новых случаев заболевания.