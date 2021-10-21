Талибы заявили, что в Афганистане отсутствуют какие-либо очаги сопротивления движению

Абдул Салам Ханафи, который был назначен радикальным движением "Талибан" на должность заместителя председателя временного афганского правительства, опроверг информацию о наличии в Афганистане каких-либо очагов сопротивления радикалам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"На всей территории Афганистана нет никаких очагов сопротивления. В провинции Панджшер, в районе Андараб [провинции Баглан] и в других регионах страны все живут в мире. И наш призыв к каждому афганцу заключается в том, что нам всем следует жить вместе, уважая закон и оберегая нашу безопасность", - заявил он в распространенном в четверг интервью телеканалу Afghanistan International.

Кроме того, представитель талибов подчеркнул, что "ни один афганец не был включен ни в какие черные списки", добавив, что, например, сотрудники министерств и ведомств из свергнутого правительства продолжают свою работу в обычном режиме.

16 октября афганские СМИ проинформировали о вооруженных столкновениях в Андарабской долине северной провинции Баглан между бойцами Фронта национального сопротивления и боевиками "Талибана". Как уточнялось, в результате боев со стороны ополченцев погибли семь человек, талибы также понесли потери, однако число жертв среди радикалов не уточнялось. 6 октября сообщалось об интенсивных боестолкновениях в северной провинции Панджшер.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа талибы без боя вошли в Кабул, а президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну. Не согласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.

6 сентября представитель талибов Забихулла Муджахид проинформировал о том, что Панджшер перешел полностью под контроль "Талибана", поэтому война на территории Афганистана окончена. В свою очередь Масуд объявил, что противостояние радикалам продолжается, призвав всех жителей страны к общенациональному восстанию. Как уточнил позднее представитель ополченцев Али Майсам Назари, сопротивление переходит к тактике партизанской войны.